Пустые танкеры направляются в США за нефтью, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что "огромное количество" пустых танкеров в данный момент якобы находятся на пути в Соединенные Штаты для загрузки нефтью и газом.

"Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, одни из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузить их лучшей и "самой сладкой" нефтью (и газом!) во всем мире", - написал в пятницу президент в соцсети Truth Social.