Пустые танкеры направляются в США за нефтью, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что "огромное количество" пустых танкеров в данный момент якобы находятся на пути в Соединенные Штаты для загрузки нефтью и газом.
"Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, одни из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузить их лучшей и "самой сладкой" нефтью (и газом!) во всем мире", - написал в пятницу президент в соцсети Truth Social.
Американский лидер также заявил, что у США якобы больше нефти, чем у двух других крупнейших экономик вместе взятых.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из десяти пунктов.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.