Трамп назвал первый пункт сделки США с Ираном
00:55 11.04.2026 (обновлено: 05:52 11.04.2026)
Трамп назвал первый пункт сделки США с Ираном

Трамп: первым пунктом сделки с Ираном будет отказ Тегерана от ядерного оружия

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что первым пунктом в хорошей сделке с Ираном должен стать отказ от ядерного оружия, несмотря на неоднократные заявления Тегерана об отсутствии стремления обладать им.
"В первую очередь, отказ от ядерного оружия", — сказал Трамп, когда журналисты спросили, что стало бы для него хорошей сделкой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Трамп высказался о восстановлении судоходства в Ормузском проливе
00:32
Слова американского лидера противоречат неоднократным заявлениям Тегерана об отсутствии стремления обладать ядерным оружием.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Трамп надеется, что Ормуз будет открыт автоматически при сделке с Ираном
00:23
 
