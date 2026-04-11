Трамп пожелал Вэнсу удачи перед переговорами США и Ирана - РИА Новости, 11.04.2026
00:50 11.04.2026 (обновлено: 00:55 11.04.2026)
Трамп пожелал Вэнсу удачи перед переговорами США и Ирана

Трамп пожелал Вэнсу удачи перед переговорами США и Ирана в Исламабаде

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал удачи вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу перед запланированными на субботу переговорами с Ираном в Исламабаде.
"Я желаю ему удачи. У него большое дело", - сказал Трамп.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
СМИ сообщили состав иранской делегации на переговорах с США
Вчера, 23:12
Трамп добавил, что узнает о ходе обсуждений.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже сообщалось, что переговоры об устойчивом мире в регионе пройдут в субботу в Пакистане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе поездки в Пакистан возглавит делегацию, в состав которой также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Помимо этого сообщалось, что американских переговорщиков будут сопровождать эксперты Совета национальной безопасности США, госдепартамента и Пентагона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Трамп заявил, что у Ирана нет козырей в переговорах
Вчера, 20:01
 
