Трамп пожелал Вэнсу удачи перед переговорами США и Ирана

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал удачи вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу перед запланированными на субботу переговорами с Ираном в Исламабаде.
"Я желаю ему удачи. У него большое дело", - сказал Трамп.
Трамп добавил, что узнает о ходе обсуждений.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже сообщалось, что переговоры об устойчивом мире в регионе пройдут в субботу в Пакистане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе поездки в Пакистан возглавит делегацию, в состав которой также вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Помимо этого сообщалось, что американских переговорщиков будут сопровождать эксперты Совета национальной безопасности США, госдепартамента и Пентагона.