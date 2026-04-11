Трамп пожелал Вэнсу удачи перед переговорами США и Ирана

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал удачи вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу перед запланированными на субботу переговорами с Ираном в Исламабаде.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже сообщалось, что переговоры об устойчивом мире в регионе пройдут в субботу в Пакистане.