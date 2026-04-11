Трамп высказался о восстановлении судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.04.2026
00:32 11.04.2026
Трамп высказался о восстановлении судоходства в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что свободное судоходство через Ормузский пролив будет вскоре восстановлено при участии или без участия Ирана.
"Мы собираемся открыть (Ормузский - ред.) пролив вместе с ними (с Ираном – ред.) или без них, но он будет открыт", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Шарлотсвилл, Вирджиния.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В субботу в столице Пакистана Исламабаде пройдут переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила ранее, что идея взимания Вашингтоном платы за проход через Ормузский пролив, которую также озвучил Трамп, будет обсуждаться в ближайшие две недели. Газета Financial Times писала, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту.
