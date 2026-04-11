СМИ: Трамп пообещал массовое помилование чиновников до конца срока - РИА Новости, 11.04.2026
00:07 11.04.2026
СМИ: Трамп пообещал массовое помилование чиновников до конца срока

WSJ: Трамп пообещал массовое помилование чиновников до конца срока

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял своим советникам о намерении издать указы о массовом помиловании чиновников своей второй администрации, чтобы защитить их от возможных преследований в будущем, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Я помилую каждого, кто приближался к Овальному кабинету ближе, чем на 200 футов (около 60 метров – ред.)", — передает газета слова Трампа, сказанные им на одной из недавних встреч.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Трамп назвал глупцами поддерживавших его журналистов, включая Карлсона
Вчера, 00:01
Как сообщает издание, в 2025 году во время беседы с советниками Трамп заявил, что намерен провести пресс-конференцию и объявить о массовых помилованиях перед тем, как покинет свой пост в январе 2029 года.
За первый год своего второго срока Трамп подписал уже около 1,6 тысячи помилований, что резко контрастирует с его первым сроком, когда за весь четырехлетний период было зафиксировано лишь 238 таких актов, согласно подсчетам издания.
Основную массу нынешних помилований или порядка 1,5 тысяч составили участники событий у Капитолия 6 января 2021 года, которых Трамп помиловал в свой первый же день в офисе.
Для сравнения, предшественник Трампа в Белом доме Джо Байден за все свое президентство применил право помилования и смягчения приговоров 4 245 раз, включая осужденных по делам о хранении наркотиков и помилование своего сына Хантера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Белом доме назвали оскорбительным вопрос о морали Трампа
8 апреля, 22:43
 
