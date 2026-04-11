СМИ: Трамп пообещал массовое помилование чиновников до конца срока

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял своим советникам о намерении издать указы о массовом помиловании чиновников своей второй администрации, чтобы защитить их от возможных преследований в будущем, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Я помилую каждого, кто приближался к Овальному кабинету ближе, чем на 200 футов (около 60 метров – ред.)", — передает газета слова Трампа, сказанные им на одной из недавних встреч.

Как сообщает издание, в 2025 году во время беседы с советниками Трамп заявил, что намерен провести пресс-конференцию и объявить о массовых помилованиях перед тем, как покинет свой пост в январе 2029 года.

За первый год своего второго срока Трамп подписал уже около 1,6 тысячи помилований, что резко контрастирует с его первым сроком, когда за весь четырехлетний период было зафиксировано лишь 238 таких актов, согласно подсчетам издания.

Основную массу нынешних помилований или порядка 1,5 тысяч составили участники событий у Капитолия 6 января 2021 года, которых Трамп помиловал в свой первый же день в офисе.