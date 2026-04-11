17:23 11.04.2026 (обновлено: 18:14 11.04.2026)
Жизнь в Тегеране вернулась в привычное русло во время перемирия с США

© REUTERS / Majid AsgaripourОбстановка в Тегеране на фоне ирано-американских мирных переговоров
ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Жизнь в Тегеране вернулась в привычное русло во время перемирия с США, передает корреспондент РИА Новости.
Открыты банки, магазины, заправки, на улицах оживленный трафик. Несколько дней назад, до объявления в среду двухнедельного перемирия между Ираном и США, обстановка была гораздо напряженней - многим заведениям и магазинам пришлось закрыться. Люди переживали за свою безопасность.
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
На Западе раскрыли тяжелую правду перед переговорами Ирана и США
В городе множество патриотических плакатов в контексте переговоров США и Ирана. Один из них на площади Революции: "Мы не сдавались 48 лет, и еще 48 часов вдобавок к этому". Неподалеку фотографии сотен детей, погибших в первый день войны от ракетного удара по школе в Минабе. Над одним из фото убитого ребенка надпись на английском: "Иран против Эпштейна". При проезде по городу плакат с уничтоженным транспортным самолетом ВВС США и цитатой убитого бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи: "Самая могущественная армия в мире может получить пощечину, после которой она не сможет встать".
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Иран готов к обороне в случае срыва перемирия с США, заявил посол в России
