10:09 11.04.2026
Переговоры Ирана и США в Пакистане будут однодневными, пишут СМИ

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Если переговоры между Ираном и США в Исламабаде состоятся, они будут однодневными и начнутся вечером в субботу, передает агентство Tasnim.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Новость CNN о том, что переговоры в Исламабаде будут длиться несколько дней, на данный момент недействительна… На данный момент Иран изучает противоположную сторону, и, если переговоры состоятся, то они начнутся сегодня вечером, и, согласно настоящим планам, будут однодневными", - говорится в публикации Tasnim.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
