Священник рассказал о важной традиции в Великую субботу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великую субботу до ночного пасхального богослужения есть традиция посещать храмы для поклонения плащанице – иконе, изображающей лежащего во гробе Христа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.

« "Великая суббота или Суббота великого покоя (в этом году 11 апреля) - день, когда Спаситель пребывает плотью во гробе, а душою снисходит в ад, чтобы вывести оттуда души праведных людей. В этот день служат литургию, а перед ней читают 15 паремий — пророчеств Ветхого Завета о страдании, погребении и воскресении Мессии — о том, что совершил Христос ради нас", — сказал отец Максим Козлов.

Также, по его словам, перед литургией духовенство, престол и весь храм "переоблачаются" с постных темных – в светлые "одежды", "чтобы уподобиться тому, как ангел в белых сияющих одеждах возвестил о воскресении Христа".

"Затем дьякон первый раз читает Евангелие о Воскресении Христовом, уже не о страданиях его, но о Пасхе, но сам праздник, как и ночное пасхальное богослужение, еще впереди. Перед ночной службой есть добрая традиция посетить несколько храмов и поклониться там плащаницам, символизирующим Христа, лежащего во гробе - чтобы сохранить эту тишину и покой в душе до праздничного богослужения", - заключил собеседник агентства.