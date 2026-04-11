Священник рассказал о важной традиции в Великую субботу - РИА Новости, 11.04.2026
02:04 11.04.2026 (обновлено: 06:07 11.04.2026)
Священник рассказал о важной традиции в Великую субботу

Протоиерей Козлов: в Великую субботу есть традиция поклоняться плащанице

Верующая в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Верующая в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великую субботу до ночного пасхального богослужения есть традиция посещать храмы для поклонения плащанице – иконе, изображающей лежащего во гробе Христа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
Вербное воскресение - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Священник рассказал, что нужно сделать в Вербное воскресенье
1 апреля, 03:01
«

"Великая суббота или Суббота великого покоя (в этом году 11 апреля) - день, когда Спаситель пребывает плотью во гробе, а душою снисходит в ад, чтобы вывести оттуда души праведных людей. В этот день служат литургию, а перед ней читают 15 паремий — пророчеств Ветхого Завета о страдании, погребении и воскресении Мессии — о том, что совершил Христос ради нас", — сказал отец Максим Козлов.

Также, по его словам, перед литургией духовенство, престол и весь храм "переоблачаются" с постных темных – в светлые "одежды", "чтобы уподобиться тому, как ангел в белых сияющих одеждах возвестил о воскресении Христа".
Икона Воскрешение Лазаря - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Священник рассказал о самом скромном церковном празднике
30 марта, 03:34
"Затем дьякон первый раз читает Евангелие о Воскресении Христовом, уже не о страданиях его, но о Пасхе, но сам праздник, как и ночное пасхальное богослужение, еще впереди. Перед ночной службой есть добрая традиция посетить несколько храмов и поклониться там плащаницам, символизирующим Христа, лежащего во гробе - чтобы сохранить эту тишину и покой в душе до праздничного богослужения", - заключил собеседник агентства.
В период Великого поста (считая со Страстной неделей) священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный (монашеский) устав – Типикон – предполагает более жесткие требования, но допускает алкоголь в некоторые дни поста. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Самые строгие ограничения во время Великого поста действуют в Страстную неделю. Особенно строгий пост в Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают и скорбят о распятии и смерти Иисуса Христа – рекомендуется вовсе оказаться от пищи, на практике многие ограничиваются водой и хлебом.
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Священник рассказал, что делать, если нарушил пост
30 марта, 03:24
 
