"Идиотизм Трампа": в сенате пожаловались на новый удар по США из-за Ирана
07:37 11.04.2026
"Идиотизм Трампа": в сенате пожаловались на новый удар по США из-за Ирана

Cенатор Шумер: война в Иране привела к ускорению роста инфляции в США

© AP Photo / Alex BrandonОбращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана
Обращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Обращение Дональда Трампа к американцам, посвященное операции США против Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Безрассудная война президента США Дональда Трампа привела к стремительному росту инфляции в США, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию", — написал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Трамп пожелал Вэнсу удачи перед переговорами США и Ирана
Вчера, 00:50
Он назвал такую ситуацию еще одной причиной, по которой США должны положить конец этой войне.
"Американцы каждый день расплачиваются за идиотизм Трампа", — подытожил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Трамп высказался о восстановлении судоходства в Ормузском проливе
Вчера, 00:32
 
В миреСШАИранИзраильЧак ШумерДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
