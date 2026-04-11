"Идиотизм Трампа": в сенате пожаловались на новый удар по США из-за Ирана

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Безрассудная война президента США Дональда Трампа привела к стремительному росту инфляции в США, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию", — написал он.
Он назвал такую ситуацию еще одной причиной, по которой США должны положить конец этой войне.
"Американцы каждый день расплачиваются за идиотизм Трампа", — подытожил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.