"В большой беде": в США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану - РИА Новости, 11.04.2026
05:58 11.04.2026 (обновлено: 09:22 11.04.2026)
"В большой беде": в США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану

Миршаймер: Израиль от отчаяния может нанести ядерный удар по Ирану

Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Израиль может от отчаяния нанести ядерный удар по Ирану, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Учитывая беспощадность израильтян и их желание вовлечься в геноцид, я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана", — предупредил он.
По словам эксперта, Тель-Авив может сделать это, убедив себя в том, что Израиль находится "в большой беде".
"Нужно задать себе вопрос: куда это приведет? Они убедили себя, что им угрожает страна, вооруженная ядерным оружием. В таком случае мы можем представить себе, что они попробовали бы применить свой ядерный арсенал против Ирана", — предупредил Миршаймер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
