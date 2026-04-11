В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс получит преимущество в будущей предвыборной гонке над госсекретарем Марко Рубио в случае успеха переговоров с Ираном, пишет агентство Bloomberg.
"Решение о том, чтобы отвести Вэнсу более публичную роль, рискованно не только для вице-президента, но и для Трампа", — отмечается в материале.
Несмотря на свои личные взгляды, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет Трамп, напоминает агентство.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.