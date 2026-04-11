Рейтинг@Mail.ru
В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 11.04.2026
В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

Bloomberg: Вэнс получит преимущество над Рубио в случае успеха переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан для участия в переговорах по Ирану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс получит преимущество в будущей предвыборной гонке над госсекретарем Марко Рубио в случае успеха переговоров с Ираном, пишет агентство Bloomberg.
"Если переговоры в конечном итоге увенчаются успехом, Вэнс сможет получить преимущество перед потенциальными соперниками, в число которых может входить Рубио, заявив, что именно он помог положить конец конфликту, расколовшему базу сторонников Трампа", — говорится в материале.
Как считает издание, исход войны с Ираном имеет глубокие последствия для политического наследия президента США Дональда Трампа.
"Решение о том, чтобы отвести Вэнсу более публичную роль, рискованно не только для вице-президента, но и для Трампа", — отмечается в материале.
Несмотря на свои личные взгляды, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет Трамп, напоминает агентство.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампМарко РубиоМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала