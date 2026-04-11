"Показуха и обман": глава делегации Ирана жестко осадил США в Исламабаде

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Если США хотят использовать переговоры для показухи и обмана, Иран даст соответствующий ответ, заявил по прилету в Исламбад председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, его слова передает агентство Tasnim.
"В нынешней войне мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа", — сказал он.
По словам политика, в предстоящих переговорах, если американская сторона будет готова заключить реальное соглашение и учесть права иранского народа, то Тегеран его поддержит.
«
"У нас благие намерения, но мы не доверяем им", — подытожил Галибаф.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы. Однако Иран обвинил противника в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах сложившуюся ситуацию назвали недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, в ИРИ же утверждали обратное.
Иран назвал условия для мирных переговоров с США
Вчера, 17:47