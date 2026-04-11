ВМС США выводят из состава АПЛ, на ремонт которой потратили $800 миллионов

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Военно-морские силы США выводят из эксплуатации атомную ударную подводную лодку USS Boise, которая уже около десяти лет остается вне строя, после того как расходы на ее ремонт составили почти 800 миллионов долларов, заявил министр ВМС США Джон Фелан.

USS Boise, относящаяся к классу Los Angeles, потеряла допуск к погружениям еще в 2017 году после многолетних задержек с ремонтом.

"Эта ударная подлодка уже обошлась Соединенным Штатам почти в 800 миллионов долларов, притом что выполнено лишь 22% запланированных ремонтных работ... Закрывая такие программы, мы даем понять, что не собираемся и дальше выбрасывать хорошие деньги вслед за плохими вложениями", - сказал Фелан, комментируя решение вывести подлодку из состава флота. Его слова приводит издание Semafor

По его словам, если бы ВМС решили довести ремонт USS Boise до конца, совокупные расходы могли бы увеличиться еще примерно на 1,9 миллиарда долларов. При этом сам Фелан усомнился в том, что лодку удалось бы вернуть в строй к 2029 году, как предполагалось по последней оценке.

"Мы облажались. Так и есть. Это выглядит плохо. Что есть, то есть. Пора двигаться дальше и пытаться идти вперед", - добавил министр, комментируя решение о выводе подлодки из эксплуатации.

Semafor отмечает, что USS Boise находится на частной верфи в Вирджинии из-за перегруженности государственных судоремонтных мощностей. Подлодка стала одним из наиболее наглядных примеров проблем, с которыми американский флот сталкивается в сфере ремонта и кораблестроения.