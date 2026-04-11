ВМС США выводят из состава АПЛ, на ремонт которой потратили $800 миллионов

00:12 11.04.2026
ВМС США выводят из состава АПЛ Boise, на ремонт которой потратили $800 миллионов

Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Военно-морские силы США выводят из эксплуатации атомную ударную подводную лодку USS Boise, которая уже около десяти лет остается вне строя, после того как расходы на ее ремонт составили почти 800 миллионов долларов, заявил министр ВМС США Джон Фелан.
USS Boise, относящаяся к классу Los Angeles, потеряла допуск к погружениям еще в 2017 году после многолетних задержек с ремонтом.
"Эта ударная подлодка уже обошлась Соединенным Штатам почти в 800 миллионов долларов, притом что выполнено лишь 22% запланированных ремонтных работ... Закрывая такие программы, мы даем понять, что не собираемся и дальше выбрасывать хорошие деньги вслед за плохими вложениями", - сказал Фелан, комментируя решение вывести подлодку из состава флота. Его слова приводит издание Semafor.
По его словам, если бы ВМС решили довести ремонт USS Boise до конца, совокупные расходы могли бы увеличиться еще примерно на 1,9 миллиарда долларов. При этом сам Фелан усомнился в том, что лодку удалось бы вернуть в строй к 2029 году, как предполагалось по последней оценке.
"Мы облажались. Так и есть. Это выглядит плохо. Что есть, то есть. Пора двигаться дальше и пытаться идти вперед", - добавил министр, комментируя решение о выводе подлодки из эксплуатации.
Semafor отмечает, что USS Boise находится на частной верфи в Вирджинии из-за перегруженности государственных судоремонтных мощностей. Подлодка стала одним из наиболее наглядных примеров проблем, с которыми американский флот сталкивается в сфере ремонта и кораблестроения.
Издание добавляет, что решение принято на фоне более широкой реорганизации флота в рамках продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа инициативы "Золотой флот". Проект бюджета США на 2027 финансовый год предусматривает более 65 миллиардов долларов на кораблестроение против менее 42 миллиардов годом ранее.
