16:16 11.04.2026
Третий модуль программы "Герои СВОего времени" стартовал в Смоленске

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Третий модуль очного обучения стартовал для участников образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Это аналог федерального проекта "Время героев", инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Программа ориентирована на участников специальной военной операции. Очное обучение в настоящее время проходят 13 курсантов", — написал Анохин в своем канале в Max.
И добавил, что впереди у бойцов 10 дней интенсивных занятий. Их проведут преподаватели Высшей школы госуправления, Смоленского государственного университета, смоленского филиала Президентской академии. Продолжатся встречи с сотрудниками правительства Смоленской области. Они делятся своим опытом работы в разных сферах, являются наставниками участников образовательной программы.
Губернатор уточнил, что для курсантов пройдет стратегическая сессия, посвященная Смоленску – молодежной столице России-2026, курс по информационной политике, коммуникациям в социальных сетях и обратной связи с жителями от Центра управления регионом Смоленской области.
"Наши курсанты уже прошли два обучающих модуля и стажировки на предприятиях и в организациях региона. Они изучают актуальные вопросы развития экономики и социальной сферы, а также получают практические навыки, которые помогут им успешно продолжить служить Отечеству в гражданской жизни", — написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Анохин: конкурсы профессионального мастерства будем проводить с Беларусью
8 апреля, 22:40
 
Смоленская область
 
 
