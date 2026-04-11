В России приостановили оборот детской смеси, не соответствующей требованиям
08:53 11.04.2026
В России приостановили оборот детской смеси, не соответствующей требованиям

Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси "Иннованта Стандарт/Энергия"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" в РФ из-за несоответствия требованиям, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«

"Роспотребнадзор приостановил оборот энтеральной смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" на территории Российской Федерации из-за несоответствия обязательным требованиям", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в продукте были превышены показатели содержания фосфора, массовой доли кальция, натрия, хрома и белка.
"Просим потребителей учитывать эту информацию при выборе продукции", - подчеркнули в ведомстве.
