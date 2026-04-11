Пятеро уральцев стали фигурантами дела об организации преступной группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе возбуждено в Нижнем Тагиле Свердловской области, в нем пятеро подозреваемых, в деятельности сообщества есть и эпизоды вымогательства, организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщил РИА Новости руководитель регионального управления СК РФ Богдан Францишко.
"В Свердловской области возбуждено уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе в отношении пяти местных жителей", – сказал Францишко.
Он уточнил, что в зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в нем. Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух лиц и покушении на умышленное убийство.
По версии следствия, житель Нижнего Тагила вместе с соучастниками создал преступное сообщество, которое отличалось устойчивостью, сплоченностью, структурированной формой и распределением преступных ролей каждого из участников. Создавалась банда для совершения тяжких и особо тяжких преступлений и извлечения преступных доходов.
С 1997 года участники преступного сообщества совершили ряд преступлений, в числе которых есть эпизоды вымогательства, организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних.
Кроме того, по данным следствия, один из фигурантов причастен к убийству двух мужчин и покушению на убийство женщины в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда.
Выявить факты преступной деятельности фигурантов удалось в результате работы межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет, в ходе мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России, региональных управлений ФСБ и МВД.
Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, установление возможных соучастников преступного сообщества, добавили в управлении СК.
Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, брали подозреваемых по месту их жительства. Владельцы нескольких адресов двери своих жилищ добровольно не открыли, поэтому пришлось применить силовой метод.
"Прибыль шла как организаторам, так и в целом на развитие преступного сообщества. Также проверяется имеющаяся оперативная информация о наличии иных возможных соучастников преступного сообщества и других преступных эпизодов. У оперуполномоченных есть основания предполагать, что, возможно, не все пострадавшие от рук ОПС люди написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Сейчас, когда фигуранты громкого дела находятся под стражей, это можно сделать", – отметил Горелых.