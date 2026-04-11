Пятеро уральцев стали фигурантами дела об организации преступной группы

Задержание одного из подозреваемого в организации и участии в преступном сообществе в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе возбуждено в Нижнем Тагиле Свердловской области, в нем пятеро подозреваемых, в деятельности сообщества есть и эпизоды вымогательства, организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщил РИА Новости руководитель регионального управления СК РФ Богдан Францишко.

"В Свердловской области возбуждено уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе в отношении пяти местных жителей", – сказал Францишко.

Он уточнил, что в зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в нем. Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух лиц и покушении на умышленное убийство.

По версии следствия, житель Нижнего Тагила вместе с соучастниками создал преступное сообщество, которое отличалось устойчивостью, сплоченностью, структурированной формой и распределением преступных ролей каждого из участников. Создавалась банда для совершения тяжких и особо тяжких преступлений и извлечения преступных доходов.

С 1997 года участники преступного сообщества совершили ряд преступлений, в числе которых есть эпизоды вымогательства, организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних.

РФ. Преступная группа действовала до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами – задержания и ареста ее лидеров в ноябре 2025 года, уточнил руководитель регионального управления СК

Кроме того, по данным следствия, один из фигурантов причастен к убийству двух мужчин и покушению на убийство женщины в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда.

Выявить факты преступной деятельности фигурантов удалось в результате работы межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет, в ходе мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России, региональных управлений ФСБ и МВД.

Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, установление возможных соучастников преступного сообщества, добавили в управлении СК.

Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых , брали подозреваемых по месту их жительства. Владельцы нескольких адресов двери своих жилищ добровольно не открыли, поэтому пришлось применить силовой метод.