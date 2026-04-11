Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, можно ли при замене прав списать неоплаченные штрафы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 11.04.2026
Юрист рассказала, можно ли при замене прав списать неоплаченные штрафы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБланк водительского удостоверения нового образца
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бланк водительского удостоверения нового образца
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Неоплаченные штрафы ГИБДД не спишут с водителя, несмотря на замену водительского удостоверения, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Замена водительского удостоверения абсолютно не влияет на наличие или списание неоплаченных штрафов, поэтому при замене водительского удостоверения старые штрафы не списываются", - сказала юрист.
Она добавила, что привлекают к ответственности непосредственно водителя, поэтому штрафы персонифицированы и привязаны к личности водителя, его фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения и СНИЛС, а не к конкретному удостоверению.
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Юрист рассказала, кому необходимо заменить водительские права в 2026 году
12 марта, 07:22
 
ОбществоГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала