Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал об уничтожающих ударах по пунктам управления БПЛА ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 11.04.2026
Сальдо рассказал об уничтожающих ударах по пунктам управления БПЛА ВСУ

Сальдо: ВС России наносятся уничтожающие удары по пунктам управления БПЛА ВСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. По пунктам управления беспилотников ВСУ на оккупированной противником правобережной части Херсонской области наносятся максимально уничтожающие удары, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"ВСУ все больше и больше создают пунктов управления своих беспилотных систем на правобережье. Наши вооруженные силы ведут разведку и максимально уничтожают эти пункты", - сказал Сальдо.
По его словам, сейчас все левобережье Херсонской области подвержено постоянному риску и опасности ударов с воздуха.
"У противника появляются все больше и больше различных видов летательных систем. Большей частью мы поражаем такие летальные аппараты", - сказал Сальдо.
По его словам, атаки ВСУ, прежде всего, нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру.
"Это трансформаторные подстанции, водонапорные башни, различные системы снабжения подвоза продуктов, работы, которые ведут жилищно-коммунальные службы, дорожные работы. Противник сейчас поражает даже дорожные катки, на которых находится один только оператор", - сказал Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала