Сальдо рассказал об уничтожающих ударах по пунктам управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. По пунктам управления беспилотников ВСУ на оккупированной противником правобережной части Херсонской области наносятся максимально уничтожающие удары, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ все больше и больше создают пунктов управления своих беспилотных систем на правобережье. Наши вооруженные силы ведут разведку и максимально уничтожают эти пункты", - сказал Сальдо

По его словам, сейчас все левобережье Херсонской области подвержено постоянному риску и опасности ударов с воздуха.

"У противника появляются все больше и больше различных видов летательных систем. Большей частью мы поражаем такие летальные аппараты", - сказал Сальдо.

По его словам, атаки ВСУ, прежде всего, нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру.