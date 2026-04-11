Сальдо рассказал об уничтожающих ударах по пунктам управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. По пунктам управления беспилотников ВСУ на оккупированной противником правобережной части Херсонской области наносятся максимально уничтожающие удары, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, сейчас все левобережье Херсонской области подвержено постоянному риску и опасности ударов с воздуха.
"У противника появляются все больше и больше различных видов летательных систем. Большей частью мы поражаем такие летальные аппараты", - сказал Сальдо.
По его словам, атаки ВСУ, прежде всего, нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру.
"Это трансформаторные подстанции, водонапорные башни, различные системы снабжения подвоза продуктов, работы, которые ведут жилищно-коммунальные службы, дорожные работы. Противник сейчас поражает даже дорожные катки, на которых находится один только оператор", - сказал Сальдо.
22 июня 2022, 17:18