Сальдо раскрыл планы киевского режима на правом берегу Днепра

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Киевский режим стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевский режим, понимая это (что есть сопротивление - ред.) делает все для того, чтобы выдавить население (правобережья - ред.), оставшееся в городах Херсоне, Бериславе. Эти населенные пункты с природной точки зрения очень привлекательные, очень хорошие там климатические данные для жизни", - сказал Сальдо.
По его словам, противник делает все, чтобы "опустошить" как правобережную территорию, так и территорию на левом берегу Днепра.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
