Запись с камеры наблюдений румынской полиции, на которой зафиксировано превышение скорости

© Фото : соцсети Инспекции полиции округа Констанца Запись с камеры наблюдений румынской полиции, на которой зафиксировано превышение скорости

В Румынии водитель разогналась до 180 км/ч, чтобы спасти подгорающие куличи

КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Женщину в Румынии остановили за превышение скорости после того, как она разогналась до 176 километров в час, она объяснила спешку тем, что у нее дома подгорают куличи, сообщает пресс-служба полиции уезда Констанца.

"На трассе ДН 38 35-летняя женщина водитель была остановлена нашими коллегами из Бюро безопасности дорожного движения Мангалии, спидометр остановился на "магической" цифре 176 км/ч. Причина? Сценарий, достойный кулинарной драмы: "Куличи подгорают в печи!" - сообщает полиция на своей странице в соцсети Facebook*.

В полиции отметили, что на такой скорости в воспоминание мог превратиться не только кулич, но и автомобиль.

"Счет за "рецепт" скорости? 120-дневный перерыв в вождении (достаточно времени, чтобы узнать все секреты кондитерского дела, но с позиции пешехода), и счет: более 1,8 тысячи леев (415 долларов - ред.) - эквивалент примерно 20 премиальных, готовых к употреблению куличей", - констатировали полицейские.

Остальных водителей призвали соблюдать осторожность, чтобы они могли отпраздновать пасхальные праздники рядом с близкими.