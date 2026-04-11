В Румынии водитель разогналась до 180 км/ч, чтобы спасти подгорающие куличи
19:15 11.04.2026 (обновлено: 19:29 11.04.2026)
В Румынии водитель разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи

В Румынии водитель разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи

© Фото : соцсети Инспекции полиции округа КонстанцаЗапись с камеры наблюдений румынской полиции, на которой зафиксировано превышение скорости
Запись с камеры наблюдений румынской полиции, на которой зафиксировано превышение скорости - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : соцсети Инспекции полиции округа Констанца
Запись с камеры наблюдений румынской полиции, на которой зафиксировано превышение скорости
КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Женщину в Румынии остановили за превышение скорости после того, как она разогналась до 176 километров в час, она объяснила спешку тем, что у нее дома подгорают куличи, сообщает пресс-служба полиции уезда Констанца.
"На трассе ДН 38 35-летняя женщина водитель была остановлена нашими коллегами из Бюро безопасности дорожного движения Мангалии, спидометр остановился на "магической" цифре 176 км/ч. Причина? Сценарий, достойный кулинарной драмы: "Куличи подгорают в печи!" - сообщает полиция на своей странице в соцсети Facebook*.
Кулич с кокосовой стружкой - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Пасха в 2026 году: какого числа, что это за праздник, история и традиции
Вчера, 17:41
В полиции отметили, что на такой скорости в воспоминание мог превратиться не только кулич, но и автомобиль.
"Счет за "рецепт" скорости? 120-дневный перерыв в вождении (достаточно времени, чтобы узнать все секреты кондитерского дела, но с позиции пешехода), и счет: более 1,8 тысячи леев (415 долларов - ред.) - эквивалент примерно 20 премиальных, готовых к употреблению куличей", - констатировали полицейские.
Остальных водителей призвали соблюдать осторожность, чтобы они могли отпраздновать пасхальные праздники рядом с близкими.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД на крыше автомобиля на трассе в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя дважды штрафовать водителей
23 октября 2025, 01:25
 
