В США задались вопросом, что случилось с Рубио из-за Ирана

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поинтересовался в соцсети Х, почему госсекретарь Марко Рубио не участвует в переговорах с Ираном.
«
"Неужели я единственный, кто задается вопросом, почему так называемый главный дипломат Америки, госсекретарь, никогда не участвует в дипломатических переговорах от имени нашей страны?" — написал он.
Эксперт обратил внимание на то, что по какой-то причине важные переговоры со стороны США ведет кто угодно, но не Рубио.
"В самом деле, какой смысл в госсекретаре или в Госдепартаменте, если все переговоры в основном ведутся бизнесменами, близкими к президенту?", — задался вопросом Дэвис.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.