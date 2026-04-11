06:45 11.04.2026
В США задались вопросом, что случилось с Рубио из-за Ирана

Дэвис поинтересовался, почему Рубио не участвует в переговорах с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поинтересовался в соцсети Х, почему госсекретарь Марко Рубио не участвует в переговорах с Ираном.
"Неужели я единственный, кто задается вопросом, почему так называемый главный дипломат Америки, госсекретарь, никогда не участвует в дипломатических переговорах от имени нашей страны?" — написал он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
СМИ узнали о важной просьбе США к Нетаньяху
Вчера, 01:36
Эксперт обратил внимание на то, что по какой-то причине важные переговоры со стороны США ведет кто угодно, но не Рубио.
"В самом деле, какой смысл в госсекретаре или в Госдепартаменте, если все переговоры в основном ведутся бизнесменами, близкими к президенту?", — задался вопросом Дэвис.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"В большой беде": в США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану
Вчера, 05:58
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
Председатель собрания Исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Показуха и обман": глава делегации Ирана жестко осадил США в Исламабаде
Вчера, 01:17
 
