Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 11.04.2026 (обновлено: 07:37 11.04.2026)
© AP Photo / Hanna Arhirova — Алексей Данилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, обвиняемый в геноциде населения ДНР и ЛНР, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Данилов Алексей Мячеславович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.
В январе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что экс-члены СНБО Украины Данилов и Игорь Черкасский заочно обвиняются в том, что из-за них погибли и были ранены 20 мирных жителей в Донбассе. В декабре того же года в ГП РФ рассказали, что Данилов и часть высшего политического и военного руководства Украины обвиняются в геноциде населения ДНР и ЛНР.
Данилов был главой СНБО Украины в 2019-2024 годах.
УкраинаРоссияДонбассАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала