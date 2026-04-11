Экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, обвиняемый в геноциде населения ДНР и ЛНР, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.