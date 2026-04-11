Экс-главу СНБО Украины Данилова переобъявили в розыск в России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, обвиняемый в геноциде населения ДНР и ЛНР, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Данилов Алексей Мячеславович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.
В январе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что экс-члены СНБО Украины Данилов и Игорь Черкасский заочно обвиняются в том, что из-за них погибли и были ранены 20 мирных жителей в Донбассе. В декабре того же года в ГП РФ рассказали, что Данилов и часть высшего политического и военного руководства Украины обвиняются в геноциде населения ДНР и ЛНР.
Данилов был главой СНБО Украины в 2019-2024 годах.