Пасхальное перемирие начнет действовать сегодня уже через несколько часов. Решение принял Верховный главнокомандующий Владимир Путин — "военные действия остановить на всех направлениях". Западники немедленно расценили это как "пиар и военную слабость" (тут точно требуется помощь психиатров). Реакция киевских, тех самых, что ежедневно (вместе, разумеется, с натовскими инструкторами) отправляют на наших сограждан сотни беспилотников, была составлена по той же кальке. Поэтому нам она уже неинтересна, да и никакого веса пустая словесность не имеет.

Ясно, что русские не могут и не будут (если их окончательно не вынудят) убивать на Пасху. Потому что русские, да. И это, собственно, и есть объяснение.

Это не вопрос военной мощи и (или) боеспособности, это вопрос мировоззрения. Морали. Если хотите, нравственности.

Если русские не могут и не будут убивать на Пасху, то как будут вести себя те, кто русских ненавидит и кто — светлый ли праздник на дворе или будний день — готовы и мечтают русских убивать?

Судя по представленной статистике, желающих пострелять по русским было много. Режим прекращения огня со стороны вэсэушников был нарушен почти пять тысяч раз — это цифры прошлогоднего перемирия.

В преддверии наших больших праздников, религиозных или светских, попытки нас убить увеличиваются на порядки. Мишени — всегда мирное население и исключительно гражданские объекты. Вот, например Голубая бухта, что рядом с Геленджиком. Санатории, детский садик. Красивые пляжи. На этой неделе Голубую бухту атаковали беспилотники. Всем известно, всем этим "старлинкам", что там нет, не было, да и не может быть никаких военных объектов. Но стреляют все равно. На неделе пострадали без малого десять человек. Всего в тот вечер натовцы — то есть руководимые ими вэсэушники — направили на нас десятки дронов.

Рутинная работа ПВО. Рутинные ограничения в работе воздушных гаваней. Рутинные сбития. К сожалению, есть ранения обычных людей, которые попадают в прицел наших противников только потому, что русские. И гибель наших, гражданских тружеников и тружениц потому, что они — русские. В данном случае никто не занимается никаким "розжигом", а лишь напоминает, что одна из целей СВО — это защита и русских, и русского языка.

Накал геополитических страстей, сильно пахнущих нефтью, газом и большими долларами, не должен затуманивать наше сознание: тамошний конфликт — не наш ни разу. Наш — тот, что затеян не нами. Тот, которого мы стремились всеми силами избежать. Тот, в котором мы приказали сами себе выжить и победить.

Наших врагов, противников, всю эту разномастную банду разной степени их зоологической русофобии, конечно, корежит по полной, когда они смотрят последовательное отвоевывание у киевской нежити исконных русских земель. Попытки нас обескуражить на ЛБС бессмысленны, а вот исхитриться и внести ноту раздрая, конечно, они хотят. Отражение нападений БПЛА связано с ограничениями. На работу аэропортов. На функционирование мобильной связи. И на то, как в крупных городах работают "энторнетики".

Те, кто навечно застрял в дилемме между комфортом их мелких характеров, пития их "лавандового рафа" (что бы это ни значило) и общим благом тире безопасностью, тут же поднимают крик о "грядущей диктатуре". Их не так много, точнее, их очень мало, но визгу от них как от весенних котов в поисках ночной случки. Объяснять, что "лавандовый раф" можно пить только той головой, которая не разнесена осколками БПЛА, не стоит. Но сказать, что эти персонажи современных "Записок из подполья" могут стать слабым звеном в нашей неоконченной пока схватке, следует.

Против нас по-прежнему те, кто мечтает нанести стратегическое поражение. Их, таких желающих — почти четыре десятка стран. Эти государства не отказываются ни от своей русофобии, ни от желания нас уничтожить.

Мы точно понимаем, что главный вес взять еще только предстоит, что идти вперед, собирая пяди и крохи нашей земли, сосредоточенно работая с бережностью квалифицированного хирурга, придется еще долго.

Победа России в противостоянии не может быть и не будет ни предметом торга, ни попыткой обмена будущей безопасности на сегодняшний сиюминутный комфорт.