Рейтинг@Mail.ru
В России средние номинальные зарплаты за десять лет выросли в три раза - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 11.04.2026
В России средние номинальные зарплаты за десять лет выросли в три раза

Средние номинальные зарплаты в России за 10 лет выросли в три раза

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Средние номинальные зарплаты в России за последние 10 лет выросли в три раза, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в январе текущего года россияне в среднем получали 103,6 тысячи рублей, а в 2016 году - 32,7 тысячи рублей.
При этом самые высокие зарплаты в 2016 году были в Ямало-Ненецком АО (в среднем 77,9 тысяч рублей), на Чукотке (75,8 тысячи рублей) и в Ненецком АО (71,6 тысячи рублей). Сейчас же это Чукотка (в среднем 223,2 тысячи рублей), Москва (187,6 тысячи) и Магаданская область (176,7 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
РоссияЗарплатыЧукоткаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала