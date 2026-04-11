Владелец игры Fallout хочет зарегистрировать товарные знаки в России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Американская медиакомпания ZeniMax Media хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков "Wolfenstein", "Terran Armada", "The Evil Within", "Fallout Shelter" поступили в ведомство в апреле текущего года. В качестве заявителя указана компания "ЗениМакс Медиа Инк".
В случае успешной регистрации компания сможет производить и продавать в РФ компьютерные игры и различную печатную продукцию.
ZeniMax Media Inc. владеет такими франшизами, как The Elder Scrolls и Fallout. Американский медиахолдинг с 2021 года принадлежит Microsoft Gaming.
