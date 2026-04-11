Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай хотят создать лунную станцию, рассказали в "Роскосмосе"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Наука
 
10:03 11.04.2026
Россия и Китай хотят создать лунную станцию, рассказали в "Роскосмосе"

"Роскосмос": Россия и Китай активно взаимодействуют в создании станции на Луне

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна из иллюминатора Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна из иллюминатора Международной космической станции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Россия и КНР активно взаимодействуют в создании международной научной лунной станции, российская сторона намерена внести важный вклад, рассказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.
"Мы активно взаимодействуем в рамках нашего межправительственного соглашения по теме строительства международной научной лунной станции, где российская сторона намерена внести свой важный вклад, разработать и доставить на Луну лунную энергетическую установку", - сказал Сухов.
Говоря о возможных сроках доставки российской энергетической установки на Луну, он отметил, что этого стоит ожидать после 2030 года. По его словам, многое будет зависеть от результатов нахождения на Луне китайских зондов Чанъэ-6, Чанъэ-7, Чанъэ-8, изучения геодезии поверхности спутника Земли, а также от готовности российской стороны к производству и доставке на Луну соответствующей установки.
Россия и Китай совместно создают Международную научную лунную станцию. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 25 ноября 2022 года, президент РФ Владимир Путин ратифицировал его 12 июня 2024 года. В мае 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне.
В субботу в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 65-летию со дня первого полета человека в космос. Граждане России, проживающие в столице КНР, а также российские дипломаты приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.
НаукаВ миреЛунаРоссияКитайАлексей СухойВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосКитайская национальная космическая администрацияКосмос - РИА НаукаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала