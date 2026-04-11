Россия и Китай хотят создать лунную станцию, рассказали в "Роскосмосе"

ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Россия и КНР активно взаимодействуют в создании международной научной лунной станции, российская сторона намерена внести важный вклад, рассказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.
Говоря о возможных сроках доставки российской энергетической установки на Луну, он отметил, что этого стоит ожидать после 2030 года. По его словам, многое будет зависеть от результатов нахождения на Луне китайских зондов Чанъэ-6, Чанъэ-7, Чанъэ-8, изучения геодезии поверхности спутника Земли, а также от готовности российской стороны к производству и доставке на Луну соответствующей установки.
Россия и Китай совместно создают Международную научную лунную станцию. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 25 ноября 2022 года, президент РФ Владимир Путин ратифицировал его 12 июня 2024 года. В мае 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне.
В субботу в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 65-летию со дня первого полета человека в космос. Граждане России, проживающие в столице КНР, а также российские дипломаты приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.