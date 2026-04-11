В Риме прошло многотысячное шествие в поддержку Кубы

РИМ, 11 апр - РИА Новости. Многочисленное шествие в поддержку Кубы состоялось в субботу днем в Риме, колона манифестантов, которая отправилась от Колизея, дойдёт до площади с античной пирамидой Цестия.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие несколько десятков тысяч человек, так как колонна растянулась от Колизея до следующей за ним станции метро Piramide.