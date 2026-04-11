17:42 11.04.2026 (обновлено: 17:48 11.04.2026)
В Риме прошло многотысячное шествие в поддержку Кубы

РИМ, 11 апр - РИА Новости. Многочисленное шествие в поддержку Кубы состоялось в субботу днем в Риме, колона манифестантов, которая отправилась от Колизея, дойдёт до площади с античной пирамидой Цестия.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в акции принимают участие несколько десятков тысяч человек, так как колонна растянулась от Колизея до следующей за ним станции метро Piramide.
Участники шествия, к которому присоединились профсоюзы, студенты, представители левых движений и сторонники Палестины, выступили против блокады Кубы и действий США в отношении Острова свободы. Акция прошла под лозунгом "Куба – не угроза", а одним из её слоганов стал призыв "Let Cuba Breathe", который несли на флагах и баннерах.
"Кто решает, что страна является террористом? Такое же государство-террорист, как США, которые совершило произвол в отношении сначала Венесуэлы, затем Ирана, а теперь душит Кубу", - заявил один из выступавших с мегафоном активистов.
Многотысячную толпу делят на колонны баннеры, за которыми выстроились представители той или иной группы протестующих. Они идут за растяжками "Куба, ты не одна", "За социализм с кубинской революцией" и "Врачи, а не бомбы". Вместе с лозунгами в поддержку Кубы на шествии активно звучат слоганы в поддержку Палестины, а критика в адрес США соседствует с обвинения против Израиля и империализма.
