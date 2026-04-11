В МИД объяснили отказ России поддержать резолюцию ООН по Ормузу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, поскольку она бы способствовала продолжению конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов.
Во вторник на документ, подготовленный Бахрейном, наложили вето Россия и Китай.
"Мы не могли поддержать инициативу, которая затруднила бы усилия по скорейшему завершению кровопролития в Персидском заливе и поиск политико-дипломатического решения конфликта", — рассказал Логвинов.
Дипломат пояснил, что резолюция осуждала удары по арабским странам и содержала призывы к их прекращению. По его мнению, это указывает лишь на то, что большинство членов Совбеза считают упомянутые государства заложниками агрессии США и Израиля против Ирана.
Логвинов добавил, что документ не был сбалансированным, он не отражал полную картину происходящего, например в резолюции не было указано, кто спровоцировал боевые действия в регионе.
В ночь на среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.
В основу соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран.