В МИД объяснили отказ России поддержать резолюцию ООН по Ормузу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, поскольку она бы способствовала продолжению конфликта на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов.

Во вторник на документ, подготовленный Бахрейном, наложили вето Россия и Китай.

« "Мы не могли поддержать инициативу, которая затруднила бы усилия по скорейшему завершению кровопролития в Персидском заливе и поиск политико-дипломатического решения конфликта", — рассказал Логвинов.

Дипломат пояснил, что резолюция осуждала удары по арабским странам и содержала призывы к их прекращению. По его мнению, это указывает лишь на то, что большинство членов Совбеза считают упомянутые государства заложниками агрессии США и Израиля против Ирана

Логвинов добавил, что документ не был сбалансированным, он не отражал полную картину происходящего, например в резолюции не было указано, кто спровоцировал боевые действия в регионе.

В ночь на среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.