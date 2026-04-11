В МИД объяснили отказ России поддержать резолюцию по Ормузу в ООН

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия и Китай не могли поддержать инициативу, которая бы затруднила усилия по завершению кровопролития в Персидском заливе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, комментируя голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции Бахрейна вокруг Ормузского пролива.

Логвинов также обратил внимание на то, что документ не был сбалансированным. В нем отсутствовало отражение полной картины происходящего вокруг Ирана, в частности, не было указания того, кто действительно является "зачинщиком" развязанной против Ирана войны.