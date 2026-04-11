Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 11.04.2026 (обновлено: 03:42 11.04.2026)
В МИД объяснили отказ России поддержать резолюцию по Ормузу в ООН

МИД: резолюция Бахрейна по Ормузу затруднила бы усилия по завершению конфликта

Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия и Китай не могли поддержать инициативу, которая бы затруднила усилия по завершению кровопролития в Персидском заливе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, комментируя голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции Бахрейна вокруг Ормузского пролива.
Во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
"Мы не могли поддержать инициативу, которая затруднила бы усилия по скорейшему завершению кровопролития в Персидском заливе и поиск политико-дипломатического решения конфликта", - сказал Логвинов.
Дипломат подчеркнул, что в резолюции Бахрейна осуждались удары по территории арабских государств и содержались призывы к их прекращению, что, по его мнению, указывает лишь на то, что большинство членов Совета Безопасности считают упомянутые страны "заложниками неспровоцированной агрессии", развязанной США и Израилем против Ирана.
Логвинов также обратил внимание на то, что документ не был сбалансированным. В нем отсутствовало отражение полной картины происходящего вокруг Ирана, в частности, не было указания того, кто действительно является "зачинщиком" развязанной против Ирана войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок.
В миреИранРоссияОрмузский проливКирилл ЛогвиновВасилий НебензяООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала