В МИД объяснили отказ России поддержать резолюцию по Ормузу в ООН

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия и Китай не могли поддержать инициативу, которая бы затруднила усилия по завершению кровопролития в Персидском заливе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, комментируя голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции Бахрейна вокруг Ормузского пролива.
Во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
"Мы не могли поддержать инициативу, которая затруднила бы усилия по скорейшему завершению кровопролития в Персидском заливе и поиск политико-дипломатического решения конфликта", - сказал Логвинов.
Дипломат подчеркнул, что в резолюции Бахрейна осуждались удары по территории арабских государств и содержались призывы к их прекращению, что, по его мнению, указывает лишь на то, что большинство членов Совета Безопасности считают упомянутые страны "заложниками неспровоцированной агрессии", развязанной США и Израилем против Ирана.
Логвинов также обратил внимание на то, что документ не был сбалансированным. В нем отсутствовало отражение полной картины происходящего вокруг Ирана, в частности, не было указания того, кто действительно является "зачинщиком" развязанной против Ирана войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок.