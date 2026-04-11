Историк спецслужб рассказал о небывалых фиаско британской разведки в России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Задержание в Москве агента британской разведки, российского дипломата Платона Обухова, состоявшееся 30 лет назад, стало беспрецедентным фиаско британской разведки, и череда ее небывалых провалов в России длится по сей день, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

"Ровно 30 лет назад, вечером 11 апреля 1996 года, в центре Москвы завершилась блестящая контрразведывательная операция по разоблачению агента британской разведки, сотрудника МИД России Платона Обухова, которая продемонстрировала сохранившийся после распада СССР и реорганизации КГБ профессиональный потенциал и оперативные возможности российских органов государственной безопасности", - сказал Матвеев.

В ходе оперативной разработки, длившейся несколько месяцев, специалисты Федеральной службы безопасности России сумели вскрыть новейшую систему бесконтактной шпионской связи английской разведки, а затем и задокументировать противоправную деятельность как самого агента, так и работавших с ним разведчиков-дипломатов, отметил историк.

Шпионская иголка в стоге сена

Эта громкая шпионская история началась январским вечером 1995 года, когда сотрудники Управления радиоконтрразведки ФСБ под руководством генерал-лейтенанта Льва Михайловича Ермакова, контролировавшие московский эфир, впервые зафиксировали кратковременные сигналы неизвестного передатчика, рассказал Матвеев. Перехваченное излучение по своим характеристикам напоминало сигналы, используемые западными спецслужбами при осуществлении ближней радиосвязи со своей агентурой. Углубленный анализ всех имевшихся на Лубянке материалов позволил выдвинуть версию о причастности к появлению неопознанных радиосигналов посольской резидентуры разведки Великобритании в Москве, добавил историк.

"Для контрразведчиков обнаружить источник таинственных радиоимпульсов в многомиллионном мегаполисе – задача, сравнимая с поиском иголки в стогу сена. Однако разработанная уникальная методика поиска, в сочетании с агентурно-оперативными и оперативно-техническими возможностями российской спецслужбы, позволили смоделировать схему организации бесконтактной связи британских разведчиков со своим агентом", - пояснил Матвеев.

По его словам, в вечернее время, примерно за час до прохождения сигнала, английские разведчики в оживленных местах города располагались в ресторане или кафе, и проводили там около двух-трех часов. В этот временной интервал мимо них на общественном транспорте проезжал их агент, имевший на руках быстродействующий передатчик, закамуфлированный под обычный бытовой аудиоплеер. В нужный момент он нажимал на кнопку и закодированная информация в долю секунды "выстреливалась" в эфир, рассказал Матвеев.

Агентурное сообщение объемом в несколько страниц зашифрованного текста тут же фиксировалось специальным радиоприемником, спрятанным на теле расположившегося за столиком кафе британского разведчика-дипломата. Им тогда казалось, что такой обезличенный способ связи с агентом на все сто процентов гарантировал их от провала.

"На следующем этапе от российской контрразведки требовалось вычислить среди нескольких сотен проезжавших мимо на общественно транспорте того самого человека, ставшего на путь государственной измены. И кропотливый многомесячный труд в конечном итоге дал положительный результат", - сказал историк.

Сотрудникам ФСБ удалось "вычислить" человека, действия которого вписывались в теоретически выстроенное поведение шпиона. Им оказался молодой российский дипломат Платон Обухов, сын бывшего заместителя министра иностранных дел Советского Союза и действующего посла Российской Федерации в Дании Алексея Обухова. Платон Обухов входил в состав делегации на переговорах в Женеве по ядерным испытаниям, принимал непосредственное участие в подготовке документов, касающихся химического и ядерного оружия, договоров СНВ-1 и СНВ-2. Молодой дипломат постоянно привлекался к подготовке информационно-справочных материалов для руководства МИД к российско-американским переговорам на высшем уровне. По роду своей работы Обухов имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

"Уверенность контрразведчиков в том, что они работают в правильном направлении, укрепилась, когда Обухов, получивший в ходе разработки псевдоним "Плеер", вновь оказался среди пассажиров троллейбуса в момент прохождения радиосигнала. В это время троллейбус как раз проезжал напротив кафе, в котором расположились английские разведчики. С этого момента двадцатисемилетний Платон Обухов оказался под плотным невидимым "колпаком" контрразведки, которая довела начатую разработку до ареста шпиона и обвинительного приговора суда", - отметил Матвеев.

Задержанный с поличным сотрудник МИД России не стал запираться и сразу признался в своей шпионской деятельности в пользу Великобритании.

"Поскольку "кураторы" из британского посольства уверяли своего агента в полной безопасности новейшей специальной аппаратуры бесконтактной шпионской связи, разоблачение российской контрразведкой стало для Обухова полным шоком. Не случайно, что на встрече с журналистами, организованной пресс-службой ФСБ, обескураженный британский агент заявил: "Им было глубоко наплевать на меня. Я был для них никто – лишь отчетная палочка... Лучше шпионить на немецкую, шведскую и даже папуасскую разведку, чем на англичан. Вступивший на путь сотрудничества с ними обречен", - добавил Матвеев.

По его словам, новейшее быстродействующее радиопередающее устройство, которым манипулировал Обухов в троллейбусах, оказалось в руках технических специалистов ФСБ. "Ветераны контрразведки рассказывают, что изъятая у Обухова система шпионской связи якобы имела американское происхождение и была передана ЦРУ США своим "младшим братьям" с Туманного Альбиона для испытания в "боевых условиях". Результат оказался для них плачевным: агент провален, а аппаратура скомпрометирована", - отметил собеседник агентства.

Одновременно с наблюдением за выявленным агентом британской разведки Secret Intelligence Service (SIS, MI6 ) сотрудники ФСБ скрупулезно документировали и действия британских разведчиков. В сложное время середины 1990-х годов, при нехватке необходимых ресурсов, в условиях перманентных реорганизаций, сотрудники ФСБ довели разработку до логического завершения. Специалистам-криптографам удалось найти и ключ к расшифровке передаваемых агентом радиосообщений, добавил Матвеев.

В общей сложности в процессе контрразведывательной работы по делу "Плеера" было задокументировано участие в операциях по связи с ним в течение десяти месяцев четырнадцати английских разведчиков, использовавших дипломатическое прикрытие посольства Великобритании в Москве. За это время Обухов провел с ними не менее 15 сеансов радиосвязи и получил за свои услуги порядка 300 тысяч долларов США. Пятеро из них выехали на родину еще до ареста Обухова в связи истечением срока служебной командировки.

"Остальным повезло меньше. После заявления МИД России 6 мая 1996 года решительного протеста послу Великобритании в Москве сэру Эндpю Вуду, некоторые из них были вынуждены в срочном порядке покинуть территорию России как персоны нон грата. Одной из этих "персон" значился и резидент Норман Максвин", - отметил Матвеев.

Недооценка российской контрразведки

Историк рассказал о реакции британцев на произошедшее и о высокой оценке, которую те дали российской контрразведке.

"Московский провал, – отмечалось в специальном циркуляре Форин Оффиса, – является беспрецедентным случаем в работе Secret Intelligence Service. Его причины кроются в явной недооценке московской резидентурой британской разведки нынешних возможностей ФСБ по отслеживанию деятельности представителей зарубежных спецслужб. Объявленные персонами нон грата сотрудники до последнего времени не замечали, что находятся в активной разработке ФСБ", - процитировал Матвеев тот документ британского МИДа.

Как отметил Матвеев, в постсоветский период громкий провал британской разведки уже не выглядел как событие из ряда вон выходящее.

"Первый "звоночек" для нее "прозвучал" ещё в марте 1994 года, когда из России был выслан разведчик под прикрытием советника по политическим вопросам посольства Великобритании Джон Скарлет, с которым контактировал ранее завербованный британской разведкой во время нахождения за границей руководитель дирекции по внешнеэкономическим связям оборонного АО "Спецмашиностроение и металлургия" Вадим Синцов, разоблаченный российской контрразведкой в январе того же года и впоследствии осужденный за шпионаж на 10 лет лишения свободы", - напомнил Матвеев.

До самого распада Советского Союза британская разведка в Москве стремилась действовать максимально конспиративно, чтобы избежать разоблачений и скандалов, связанных с провалами своих агентов, рассказал Матвеев.

"В отличие от американских коллег, которые часто становились объектами подобных инцидентов, британцы старались минимизировать риск раскрытия своих операций. Достаточно сказать, что за весь сорокапятилетний период так называемой "холодной войны" посольская резидентура MI6 в Москве оказалась в центре шпионского скандала, связанного с высылкой дипломатов-разведчиков, лишь один раз, по результатам расследования КГБ в 1962-1963 годах знаменитого дела полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР Олега Пеньковского, инициативно предложившего свои услуги британским спецслужбам", - пояснил Матвеев.

Своего ценнейшего агента британцы провалили сами, проявив абсолютную неспособность эффективно устанавливать и поддерживать с ним конспиративные отношения на территории Москвы, отметил историк. "Ведь именно на операции по связи с сотрудницей посольства Великобритании Пеньковский впервые попал в поле зрения контрразведки КГБ. А его дальнейшая оперативная разработка привела к аресту полковника-предателя и объявлению персонами нон грата сразу семи английских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве, уличенных в контактах со шпионом", - добавил Матвеев.

Впрочем, резидентура MI6 все же проявила высокий профессионализм 20 июля 1985 года, организовав побег из СССР полковника внешней разведки КГБ Олега Гордиевского, ранее завербованного британскими спецслужбами, сказал Матвеев.

"В начале 1990-х годов Великобритания торжественно объявила о прекращении разведывательной деятельности под прикрытием посольств. Это касалось не только "демократической России", но и других стран мира. Однако это громкое заявление осталось лишь пустым обещанием, которое так и не было реализовано. При этом в постсоветский период британская посольская резидентура в Москве, резко повысив свою активность, регулярно оказывалась в центре шпионских скандалов, связанных с высылкой дипломатов-разведчиков", - отметил Матвеев.

По его словам, причины этого явления очевидны. "С одной стороны, заметно снизился профессионализм старейшей разведки мира, начавшей работать по принципу "не умением, а числом". А с другой стороны, в Лондоне возникло ложное представление о деградации контрразведки в России после реорганизации КГБ СССР", - пояснил Матвеев.

После разоблачений Синцова и Обухова следующий шпионский скандал с участием посольской резидентуры MI6, по своему масштабу существенно превышающий дело Пеньковского, разразился в январе 2006 года, когда на юго-западе Москвы российская контрразведка обнаружила электронное устройство, закамуфлированное под обычный увесистый камень, и предназначавшееся для ближней бесконтактной агентурной связи.

"Заснятые оперативной техникой ФСБ манипуляции с прибором сотрудников британской разведки - секретарей-архивистов Кристофера Пирта и Эндрю Флеминга, помощника официального представителя британской разведки в России Пола Кронтена и второго секретаря посольства Марка Доу, были показаны по российскому телевидению. Ажиотаж вокруг обнародованных видеоматериалов был настолько велик, что на вопросы о "шпионском камне" пришлось отвечать даже премьер-министру Великобритании", - отметил Матвеев. По его словам, российская сторона тогда любезно предоставила британцам возможность самим убрать из России "засвеченных" разведчиков, что вскоре и было сделано.

Череда небывалых провалов

В период 2006-2022 годов, в том числе на фоне известных провокаций с целью обвинить Россию в организации "отравлений" на территории Великобритании, высылки посольских сотрудников в Москве носили массовый характер, но исключительно в форме ответных мер на недружественные действия британского правительства в отношении российских дипломатов, напомнил Матвеев.

"После начала Россией специальной военной операции на Украине деятельность британских спецслужб на российской территории получила новый импульс и превратилась, по сути, из разведывательной в разведывательно-подрывную", - сказал историк. Только за два последних года из России было выдворено 16 британских разведчиков, работавших в Москве под дипломатическим прикрытием, в действиях которых контрразведка ФСБ выявила признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксировала попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими чиновниками и экспертами в сфере экономики. Матвеев напомнил, что совсем недавно, 30 марта нынешнего года, ФСБ сообщила, что министерство иностранных дел РФ лишило аккредитации второго секретаря посольства Великобритании в Москве Альбертуса Джерардуса Янсе ван Ренсбурга, ему было предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок.

"Таких провалов резидентура британской разведки, как в Советском Союзе, так и Российской Федерации не переживала еще никогда!", - подчеркнул Матвеев.

По его словам, на Лубянке в настоящее время наверняка недоумевают, почему британская разведка с упорством, достойным лучшего применения, направляет в Россию молодых, перспективных и хорошо образованных специалистов, на подготовку которых ею затрачено много времени и средств.