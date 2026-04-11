Биолог рассказала, какая рассада может не пережить холода
02:21 11.04.2026
Биолог рассказала, какая рассада может не пережить холода

Дети сажают рассаду на дачном участке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Рассада огурцов, кабачков и тыквы наиболее чувствительна к снижению температуры и может погибнуть при низких плюсовых температурах от "холодового шока", рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.
"Растения не равны перед лицом энтропии: у каждого вида свой порог денатурации белков. Огурцы, кабачки, тыквы - тропические неженки. Это ваши "слабые звенья". При плюс 5 - плюс 8 градусов у них останавливается фотосинтез, а при нуле градусов разрушаются хлоропласты. Если прогноз обещает плюс 2 градуса, огурцы нужно спасать в первую очередь - они могут погибнуть даже без инея, просто от "холодового шока", - сказала собеседница.
По ее словам, томаты - это "умеренные оптимисты". Они могут пережить кратковременное падение температуры до плюс 2 - плюс 4 градусов, при нуле градусов замирают, при минус 1 у них начинают чернеть верхушки. Даже если томат выжил, стресс от холода тормозит его развитие на 2 недели.
"Перцы и баклажаны не так фатально боятся нуля, как огурцы, но сбрасывают бутоны и завязи при любом серьезном похолодании", - отметила Мацишина.
Арбуз - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды
9 апреля, 21:08
 
