Путин: моделирование в космической отрасли не должно влиять на надежность

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Компьютерное моделирование в космической отрасли не должно влиять на надежность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Президент встретился с главой госкорпорации в преддверии Дня космонавтики. Баканов в ходе встречи подчеркнул важность внедрения современных цифровых решений в отрасли, отметив, что компьютерное моделирование позволяет удешевить подготовку техники к запуску.
"Главное, чтобы это не мешало надежности, качеству", - сказал Путин.