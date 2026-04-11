Баканов поблагодарил Путина за указ о проведении Недели космоса

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот своим указом утвердил проведение Недели космоса.
"В начале тоже в ответ хотел бы от лица всей отрасли поблагодарить вас за Неделю космоса, которую вы нам подарили, указ, который ее учредил обратил внимание на всех сотрудников нашей космической отрасли", - сказал Баканов.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.
