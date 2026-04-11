Путин обсудил с Бакановым развитие космической отрасли
19:36 11.04.2026 (обновлено: 20:51 11.04.2026)
Путин обсудил с Бакановым развитие космической отрасли

Путин провел встречу с главой "Роскосмоса" Бакановым

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым развитие отрасли на встрече в Кремле.
"В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени", — отметил президент.
Баканов, в свою очередь, сообщил, что Киев пытался атаковать дронами космодром Плесецк, когда оттуда запускали спутники.
"Когда говорят, что космос вне политики, наши "друзья" сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное", — сказал он.
Кроме того, Баканов отметил, что всего в ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек, около 110 предприятий в 33 субъектах, более десяти частных компаний. При проектировании будет применяться и искусственный интеллект, что удешевит эксплуатацию и подготовку техники к запуску.
Президент обратил внимание, что компьютерное моделирование в космической отрасли не должно влиять на надежность.
Глава "Роскосмоса" также рассказал про проект "Новый старт".
"Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 миллиардов рублей", — отметил он.

Баканов добавил, что ракета "Союз-5" станет первым с 2014 года полностью новым носителем.
"Это наш проект с казахстанскими партнерами под названием "Байтарек". Сейчас проходят все проверочные мероприятия узлов и агрегатов. Ракета поднималась уже вертикально, и в горизонтальном сейчас проводятся ее донастройки для того, чтобы произвести пуск", — сказал он.

Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник установили в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на корабле "Восток" в 1961 году.
