Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
16:00 11.04.2026 (обновлено: 17:15 11.04.2026)
Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось и продлится до конца 12 апреля

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.
Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца завтрашнего дня. Москва исходит из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Никакого перемирия": в Киеве жестко осадили Зеленского после слов о России
9 апреля, 04:13
Перемирие поприветствовали в РПЦ, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
В прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Приказано победить: русские не будут убивать на Пасху
Вчера, 08:00
 
