Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу.
Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца завтрашнего дня. Москва исходит из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Перемирие поприветствовали в РПЦ, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
В прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.