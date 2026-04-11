Путин спросил у Кондратьева, почему снизилось сельхозпроизводство на Кубани

"Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?", - обратился Путин к губернатору.

По словам Кондратьева, Краснодарский край остается абсолютным лидером по объёму сельхозпродукции. Глава региона не исключил, что на эти показатели мог повлиять урожай пшеницы 2025 года.

"Там всего 11 миллионов 200 тысяч тонн. Потому что вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели. Это тоже правда. Здесь это, может быть, повлияло", - пояснил губернатор.