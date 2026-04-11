Путин спросил у Кондратьева, почему снизилось сельхозпроизводство на Кубани - РИА Новости, 11.04.2026
10:48 11.04.2026
Путин спросил у Кондратьева, почему снизилось сельхозпроизводство на Кубани

Путин попросил Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил снижение уровня сельхозпроизводства в Краснодарском крае.
Глава государства накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, обсуждались в том числе ход посевной кампании и развитие агропромышленного комплекса региона.
«
"Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?", - обратился Путин к губернатору.
По словам Кондратьева, Краснодарский край остается абсолютным лидером по объёму сельхозпродукции. Глава региона не исключил, что на эти показатели мог повлиять урожай пшеницы 2025 года.
"Там всего 11 миллионов 200 тысяч тонн. Потому что вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели. Это тоже правда. Здесь это, может быть, повлияло", - пояснил губернатор.
