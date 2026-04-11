Путин обсудил с Кондратьевым ситуацию с разливом мазута в Черном море

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В этом году будут открыты все пляжи Краснодарского края, доложил Владимиру Путину глава региона Вениамин Кондратьев, оценивая ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе.
Президент провел встречу с губернатором накануне поздно вечером в Кремле.
"Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме", — заявил Кондратьев.
По его словам, принятые меры, включая замену песка на 50 сантиметров или досыпку на такую же глубину в местах выбросов, позволяют использовать пляжи, согласно заключению Роспотребнадзора.
На встрече обсудили и экономическую ситуацию на Кубани. Путин подчеркнул, что регион вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.
Кондратьев уточнил, что посевная кампания идет успешно, в этом году ожидается большой урожай. Краснодарский край остается лидером по производству сельхозпродукции. При этом в регионе сеют только отечественные семена пшеницы, риса и сои.
Губернатор также поблагодарил президента за принятие закона о виноградарстве и виноделии.
"За шесть лет у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысячи. А это не просто посеять. Это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза", — отметил глава региона.
На Кубани активно развивают и такие сферы, как промышленность и IT-отрасль, добавил Кондратьев.
