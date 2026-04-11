10:05 11.04.2026 (обновлено: 17:18 11.04.2026)
Путин обсудил с Кондратьевым ситуацию с разливом мазута в Черном море

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В этом году будут открыты все пляжи Краснодарского края, доложил Владимиру Путину глава региона Вениамин Кондратьев, оценивая ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе.
Президент провел встречу с губернатором накануне поздно вечером в Кремле.
Пляж в Пицунде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах
5 марта, 17:42
"Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме", — заявил Кондратьев.

По его словам, принятые меры, включая замену песка на 50 сантиметров или досыпку на такую же глубину в местах выбросов, позволяют использовать пляжи, согласно заключению Роспотребнадзора.
Девушки на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
4 апреля, 09:56
На встрече обсудили и экономическую ситуацию на Кубани. Путин подчеркнул, что регион вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.
Кондратьев уточнил, что посевная кампания идет успешно, в этом году ожидается большой урожай. Краснодарский край остается лидером по производству сельхозпродукции. При этом в регионе сеют только отечественные семена пшеницы, риса и сои.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
27 января, 13:56
Губернатор также поблагодарил президента за принятие закона о виноградарстве и виноделии.
"За шесть лет у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысячи. А это не просто посеять. Это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза", — отметил глава региона.

На Кубани активно развивают и такие сферы, как промышленность и IT-отрасль, добавил Кондратьев.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Роскачество определило лучшие российские органические вина
9 апреля, 05:23
 
Черное мореРоссияКраснодарский крайВладимир ПутинВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Керченский пролив
 
 
