Новое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе
08:54 11.04.2026 (обновлено: 18:47 11.04.2026)
Новое заявление Стармера о Путине вызвало удивление на Западе

Диесен обвинил Стармера в лицемерии после заявления о Путине

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен обвинил в лицемерии премьера Британии Кира Стармера после заявления о президенте России Владимире Путине.

"Великобритания поддержала войну против России и Ирана, однако Стармер возлагает вину за счета за электроэнергию исключительно на Путина и Трампа. Подобные политические лидеры могут представить себе мир только через военное превосходство и поражение противников, а затем отвергают любую ответственность, когда происходит предсказуемое", — написал он в соцсети X.
В четверг издание Politico сообщило, что премьер Великобритании безосновательно обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию.

Отмечалось, что Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", а их исход, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне
Вчера, 08:00
 
