Продажи романа "1984" Оруэлла в России выросли более чем на 50% за месяц - РИА Новости, 11.04.2026
04:50 11.04.2026
Продажи романа "1984" Оруэлла в России выросли более чем на 50% за месяц

РИА Новости: продажи книги "1984" Оруэлла в РФ выросли на 54% за месяц

Посетитель в книжном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Продажи антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" за последний месяц вырос на 54%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" проанализировала продажи антиутопий и увидела всплеск продаж книги Джорджа Оруэлла "1984". За последний месяц книга выросла на 54% в продажах, а если сравнивать март 2026 с 2025, то на 81%", - рассказали в "Читай-городе".
В список популярных антиутопий также вошли "Скотный двор" Оруэлла, "О новый дивный мир" Олдоса Хаксли и "Мы" Евгения Замятина.
"Важно отметить, что больше всего за март вырос в продажах Евгений Замятин - на 53% по сравнению с мартом прошлого года", - заключили в пресс-службе.
РоссияДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)Евгений Замятин
 
 
