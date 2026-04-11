Продажи романа "1984" Оруэлла в России выросли более чем на 50% за месяц

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Продажи антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" за последний месяц вырос на 54%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" проанализировала продажи антиутопий и увидела всплеск продаж книги Джорджа Оруэлла "1984". За последний месяц книга выросла на 54% в продажах, а если сравнивать март 2026 с 2025, то на 81%", - рассказали в "Читай-городе".
В список популярных антиутопий также вошли "Скотный двор" Оруэлла, "О новый дивный мир" Олдоса Хаксли и "Мы" Евгения Замятина.
"Важно отметить, что больше всего за март вырос в продажах Евгений Замятин - на 53% по сравнению с мартом прошлого года", - заключили в пресс-службе.