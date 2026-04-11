Прилепин анонсировал выход новой книги

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что его новая книга "Чужецарствие" о политическом противостоянии "левых" и "правых", выйдет в России в ближайшие два-три месяца.

« "Я собрал новую книгу, она называется "Чужецарствие" и выйдет месяца через два-три", - сказал писатель в рамках презентации своей книги "Чет-нечет" на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна.

Писатель отметил, что в будущую книгу вошли так называемые "красно-белые споры": по словам автора, это споры между сторонниками левого социалистического пути и ортодоксальными сторонниками правоконсервативного националистического пути.

Авторский взгляд и анализ современного литературного процесса в России "Чёт-нечёт: пособие по новейшей литературе" поступил в продажу в марте. В рамках презентации на non/fictioN весна писатель рассказал, что начал писать ее летом прошлого года, а также анонсировал переиздание предыдущей своей книги о российской литературе "Книгочёт", вышедшей в 2012 году.