Прилепин анонсировал выход новой книги
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
17:17 11.04.2026
Прилепин анонсировал выход новой книги

Захар Прилепин анонсировал выход новой книги "Чужецарствие"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что его новая книга "Чужецарствие" о политическом противостоянии "левых" и "правых", выйдет в России в ближайшие два-три месяца.
"Я собрал новую книгу, она называется "Чужецарствие" и выйдет месяца через два-три", - сказал писатель в рамках презентации своей книги "Чет-нечет" на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна.
Писатель отметил, что в будущую книгу вошли так называемые "красно-белые споры": по словам автора, это споры между сторонниками левого социалистического пути и ортодоксальными сторонниками правоконсервативного националистического пути.
Авторский взгляд и анализ современного литературного процесса в России "Чёт-нечёт: пособие по новейшей литературе" поступил в продажу в марте. В рамках презентации на non/fictioN весна писатель рассказал, что начал писать ее летом прошлого года, а также анонсировал переиздание предыдущей своей книги о российской литературе "Книгочёт", вышедшей в 2012 году.
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна проходит в Московском Гостином дворе с 9 по 12 апреля.
