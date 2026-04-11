Премьер Чехии поддержал Орбана перед парламентскими выборами

ПРАГА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку своему венгерскому коллеге Виктору Орбану перед выборами в парламент.
"Виктор Орбан всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных государствах и конкурентоспособности. Он всегда защищал венгерских граждан и национальные интересы Венгрии. В неспокойные времена выбор стабильности и проверенного лидера важен как никогда", — написал он в сети Х.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
Украина готовит Майдан в Венгрии
23 марта, 08:00