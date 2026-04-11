Премьер Чехии поддержал Орбана перед парламентскими выборами - РИА Новости, 11.04.2026
13:24 11.04.2026 (обновлено: 15:35 11.04.2026)
Премьер Чехии поддержал Орбана перед парламентскими выборами

Бабиш: Орбан всегда боролся за интересы Венгрии и за сильную Европу

© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку своему венгерскому коллеге Виктору Орбану перед выборами в парламент.
"Виктор Орбан всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных государствах и конкурентоспособности. Он всегда защищал венгерских граждан и национальные интересы Венгрии. В неспокойные времена выбор стабильности и проверенного лидера важен как никогда", — написал он в сети Х.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Отправляет головорезов". В Венгрии забили тревогу из-за хода Зеленского
10 апреля, 16:59
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
Орбан обвинял Брюссель в стремлении сменить власть в стране и финансировании всех оппозиционных проевропейских НПО.
Будапешт также не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Украина готовит Майдан в Венгрии
23 марта, 08:00
 
