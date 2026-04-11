Послы России и Белоруссии прошли крестный ход в храме Гроба Господня

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Израиле Юрий Ярошевич приняли участие в крестном ходе с патриархом Иерусалимским Феофилом III перед схождением Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости.