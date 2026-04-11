Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
15:13 11.04.2026
Послы России и Белоруссии прошли крестный ход в храме Гроба Господня

© REUTERS / Ammar AwadЦеремония зажигания Святого Огня в Храме Гроба Господня в Старом городе
© REUTERS / Ammar Awad
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИЕРУСАЛИМ, 11 апр - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Израиле Юрий Ярошевич приняли участие в крестном ходе с патриархом Иерусалимским Феофилом III перед схождением Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости.
В храме находилась делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим, чтобы доставить Благодатный огонь в Россию. Её возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Вчера, 15:04
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца.
ФАП планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Огонь передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
Вчера, 14:25
 
РелигияВ миреИерусалимРоссияМоскваВладимир ЯкунинВалентина ТерешковаРоскосмосРусская православная церковьПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала