Израиль не будет обсуждать перемирие с "Хезболлой", заявил посол в США

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефонном разговоре с ливанским коллегой заявил об отказе обсуждать на предстоящих переговорах перемирие с шиитским движением "Хезболла", пишет Times of Israel.
«
"Израиль отказался обсуждать прекращение огня с "Хезболлой", — привела газета слова посла.
В субботу Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров. По данным портала, Тель-Авив еще не принял решение по этому вопросу.
В четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать контакты с Ливаном, целью которых станут разоружение "Хезболлы" и установление мира между двумя государствами.
Этому предшествовало соглашение между Тегераном и Вашингтоном о двухнедельном перемирии, которое, как сообщалось, предусматривало остановку боевых действий в Ливане. После этого "Хезболла" прекратила операции против Израиля.
В четверг шиитское движение возобновило боевые действия после того, как днем ранее ЦАХАЛ подвергла массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.