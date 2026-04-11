Израиль не будет обсуждать перемирие с "Хезболлой", заявил посол в США
07:35 11.04.2026 (обновлено: 09:05 11.04.2026)
© REUTERS / Mohamed Azakir — Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефонном разговоре с ливанским коллегой заявил об отказе обсуждать на предстоящих переговорах перемирие с шиитским движением "Хезболла", пишет Times of Israel.
"Израиль отказался обсуждать прекращение огня с "Хезболлой", — привела газета слова посла.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
МИД России призвал прекратить атаки на Ливан
10 апреля, 21:27
В субботу Axios сообщил, что Ливан через американских посредников попросил Израиль приостановить удары по его территории накануне переговоров. По данным портала, Тель-Авив еще не принял решение по этому вопросу.
В четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать контакты с Ливаном, целью которых станут разоружение "Хезболлы" и установление мира между двумя государствами.
Этому предшествовало соглашение между Тегераном и Вашингтоном о двухнедельном перемирии, которое, как сообщалось, предусматривало остановку боевых действий в Ливане. После этого "Хезболла" прекратила операции против Израиля.
В четверг шиитское движение возобновило боевые действия после того, как днем ранее ЦАХАЛ подвергла массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"В первый же день". Произошедшее на Ближнем Востоке поразило Запад
9 апреля, 09:28
 
