В Германии контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами

БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Поезд дальнего следования ICE, перевозивший около 600 пассажиров, застрял на железнодорожных путях неподалеку от города Виттенберг на востоке Германии в результате обрушения контактной сети, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и представителей железнодорожной компании Deutsche Bahn.

По данным новостного портала rbb24 , следовавший в субботу из Берлина Лейпциг поезд ICE совершил днем внеплановую остановку вскоре после пересечения границы федеральной земли Бранденбург

Как пояснила изданию представительница Deutsche Bahn , произошел обрыв контактной сети, части которой рухнули на поезд.

« "В результате инцидента несколько окон (в вагонах поезда - ред.) были повреждены или разбиты", - говорится в материале.

По данным издания, двое пассажиров получили из-за осколков легкие травмы.

Телерадиокомпания MDR уточняет, в свою очередь, что аварийный участок пути в настоящее время перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального следования организовано по объездным маршрутам.