В Германии контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами

БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Поезд дальнего следования ICE, перевозивший около 600 пассажиров, застрял на железнодорожных путях неподалеку от города Виттенберг на востоке Германии в результате обрушения контактной сети, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и представителей железнодорожной компании Deutsche Bahn.
По данным новостного портала rbb24, следовавший в субботу из Берлина в Лейпциг поезд ICE совершил днем внеплановую остановку вскоре после пересечения границы федеральной земли Бранденбург.
Как пояснила изданию представительница Deutsche Bahn, произошел обрыв контактной сети, части которой рухнули на поезд.
«
"В результате инцидента несколько окон (в вагонах поезда - ред.) были повреждены или разбиты", - говорится в материале.
По данным издания, двое пассажиров получили из-за осколков легкие травмы.
Телерадиокомпания MDR уточняет, в свою очередь, что аварийный участок пути в настоящее время перекрыт, а движение поездов дальнего и регионального следования организовано по объездным маршрутам.
По данным полиции, в поезде находится около 600 пассажиров. В Deutsche Bahn заверили, что в ближайшее время за ними из Лейпцига прибудет запасной поезд.
