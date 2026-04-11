Кондратьев: пляжи, где произошли выбросы мазута, откроются в этом году - РИА Новости, 11.04.2026
10:35 11.04.2026 (обновлено: 11:33 11.04.2026)
Кондратьев: пляжи, где произошли выбросы мазута, откроются в этом году

Кондратьев: все пляжи, где произошли выбросы мазута, откроются в этом году

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Все пляжи Краснодарского края, где ранее произошли выбросы мазута, откроются в этом году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Путин попросил губернатор доложить об обстановке в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.
"Благодаря Вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы: уже, по заключению Роспотребнадзора, эти пляжи могут быть использованы", - доложил Кондратьев.
Путин спросил, откроются ли все пляжи Краснодарского края.
"Думаю, да, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Голикова оценила возможность открытия пляжного отдыха в Анапе
20 марта, 11:17
 
Краснодарский крайРоссияЧерное мореВладимир ПутинВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
