Вернувшимся из украинского плена жителям Курской области пообещали помощь

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вернувшимся из украинского плена курянам пообещали оказать необходимую юридическую и материальную помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Отмечается, что всех жителей приграничья разместили в пунктах временного размещения, их обеспечат всеми необходимыми вещами. Вернувшимся также выдали сертификаты, каждый на 30 тысяч рублей - это региональная помощь для покупки самого нужного на первое время.
"Ещё раз огромная признательность всем, кто долгие месяцы помогал возвращать курян их родным и близким!" - добавил глава региона.