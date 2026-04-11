Вернувшимся из украинского плена жителям Курской области пообещали помощь
23:49 11.04.2026
Вернувшимся из украинского плена жителям Курской области пообещали помощь

© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вернувшимся из украинского плена курянам пообещали оказать необходимую юридическую и материальную помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Обязательно всем поможем с оформлением положенных выплат, восстановлением документов — сделаем всё, чтобы поддержать и помочь дальше продолжать строить жизнь. Сейчас с людьми работают медики и сотрудники ПВР", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Отмечается, что всех жителей приграничья разместили в пунктах временного размещения, их обеспечат всеми необходимыми вещами. Вернувшимся также выдали сертификаты, каждый на 30 тысяч рублей - это региональная помощь для покупки самого нужного на первое время.
"Ещё раз огромная признательность всем, кто долгие месяцы помогал возвращать курян их родным и близким!" - добавил глава региона.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Возвращенный из плена российский военный сравнил себя с Карлсоном
