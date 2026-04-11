23:04 11.04.2026
СК возбудил дело после ДТП под Пермью, в котором погибла многодетная мать

ПЕРМЬ, 11 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления данных о смертельном ДТП под Пермью, в котором погибла многодетная мать, тело которой виновник якобы перенес на другое место, следует из сообщения СУСК по региону.
Ранее в эфире федерального телеканала появилась информация о ДТП в пермской Чернушке, в котором погибла многодетная мать. Указывалось, что женщину на пешеходном переходе якобы сбил местный предприниматель, а потом перенес тело подальше от "зебры". Инцидент произошел летом, но виновник до сих пор не привлечен к уголовной ответственности, сообщалось в сюжете.
"На основании информации, размещенной в СМИ о ДТП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пермские следователи также начали процессуальную проверку после озвученных в сюжете доводов о том, что совершивший ДТП водитель воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.
Город Чернушка находится примерно в 200 километрах от Перми.
