ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Поврежденный автомобиль после атаки украинского БПЛА на заправку во Льгове во время пасхального перемирия

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям во время пасхального перемирия.

« "Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов", — написал курский губернатор Александр Хинштейн в МАХ.

Пострадали также мать ребенка и мирный житель, их госпитализировали.

В Белгородской области в Шебекино мужчина получил баротравму из-за удара БПЛА по автомобилю. В Грайвороне из-за детонации беспилотника пострадала женщина.

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.