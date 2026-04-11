ВСУ нарушили пасхальное перемирие

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Курской и Белгородской областям во время пасхального перемирия.
Поврежденный автомобиль после атаки украинского БПЛА на заправку во Льгове во время пасхального перемирия
Пострадали также мать ребенка и мирный житель, их госпитализировали.
В Белгородской области в Шебекино мужчина получил баротравму из-за удара БПЛА по автомобилю. В Грайвороне из-за детонации беспилотника пострадала женщина.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.