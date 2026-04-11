Экс-посол рассказал, кто может попытаться сорвать перемирие США и Ирана

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Израиль скорее всего попытается сорвать прекращение огня между США и Ираном, однако эти попытки столкнутся с проблемами, рассказал РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Сила обрётшего новую мощь Ирана наталкивается на непоколебимого (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, для которого уход из Ливана был бы унизительным. Этот вопрос может пошатнуть весь новый баланс сил", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
