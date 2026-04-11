Экс-посол рассказал, кто может попытаться сорвать перемирие США и Ирана

07:05 11.04.2026
Экс-посол Форд: Израиль может попытаться сорвать перемирие США и Ирана

© РИА Новости / Антон Быстров | Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Израиль скорее всего попытается сорвать прекращение огня между США и Ираном, однако эти попытки столкнутся с проблемами, рассказал РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Израиль, конечно, попытается все испортить. Однако он сталкивается с двумя новыми проблемами. (Президентом США Дональдом – ред.) Трампом будет не так легко манипулировать. И опыт показывает, что Иран нельзя заставить подчиниться бомбардировками", - сказал Форд.
При этом бывший посол отметил, что камнем преткновения для Израиля станет Ливан, где Тель-Авив продолжает наносить удары по объектам движения "Хезболлах".
"Сила обрётшего новую мощь Ирана наталкивается на непоколебимого (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху, для которого уход из Ливана был бы унизительным. Этот вопрос может пошатнуть весь новый баланс сил", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан. Такой же точки зрения придерживается Пакистан, выступающий посредником в урегулировании. Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
