В Исламабаде прошли непрямые переговоры иранской и американской делегаций - РИА Новости, 11.04.2026
11:07 11.04.2026 (обновлено: 14:02 11.04.2026)
В Исламабаде прошли непрямые переговоры иранской и американской делегаций

© AP Photo / Anjum Naveed — Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
ДОХА, 11 апр — РИА Новости. В Исламабаде прошли непрямые переговоры иранской и американской делегаций, сообщил Al Hadath со ссылкой на источники.
«

"Непрямые переговоры уже состоялись, затем пройдут переговоры напрямую", — передает саудовский телеканал.

Председатель собрания Исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Показуха и обман": глава делегации Ирана жестко осадил США в Исламабаде
Вчера, 01:17
По его данным, встречи с глазу на глаз начнутся после 15:00 мск, они пройдут в трех местах, но не в гостиницах.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Плохие новости для Европы: стало известно, кто заплатит за победу Ирана
10 апреля, 08:00
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
Тегеран подчеркивал, что ожидает прекращения огня в Ливане и разблокировки своих активов перед тем, как начать переговоры с Вашингтоном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Срочно и важно: США и Иран окончательно признали победителя в войне
Вчера, 08:00
 
