© AP Photo / Anjum Naveed Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном

ДОХА, 11 апр — РИА Новости. В Исламабаде прошли непрямые переговоры иранской и американской делегаций, сообщил Al Hadath со ссылкой на источники.

« "Непрямые переговоры уже состоялись, затем пройдут переговоры напрямую", — передает саудовский телеканал.

По его данным, встречи с глазу на глаз начнутся после 15:00 мск, они пройдут в трех местах, но не в гостиницах.

В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов , который, как сообщалось, одобрили и американцы.

ИРИ утверждали обратное. В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан . В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя вутверждали обратное.